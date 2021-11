19 novembre, Giornata mondiale sul tumore al pancreas

Si rinnova anche per il 2021 l’impegno dell’Ospedale Miulli nella prevenzione e cura del tumore al pancreas. In occasione della Giornata Mondiale che si celebra ogni anno a novembre, l’Ente di Acquaviva delle Fonti si illuminerà di viola per sensibilizzare l’utenza sulla necessità di un approccio multidisciplinare alla patologia. Infatti, solo il coinvolgimento di vari specialisti impegnati nella lotta contro il cancro può indirizzare correttamente il paziente verso la cura. Inoltre, nella giornata del 19 novembre, il Miulli ha organizzato un convegno dal titolo “Tumore al Pancreas: Management Multidisciplinare“, che vede come responsabile scientifico il dott. Riccardo Memeo, Direttore della U.O.C. di Chirurgia Epatobiliopancreatica del Miulli.



Il tumore al pancreas necessita di una gestione multidisciplinare del paziente. In questo contesto il medico di base gioca un ruolo essenziale che va ad integrarsi con il piano diagnostico e terapeutico. Quale opportunità offre la rete oncologica regionale e come è strutturata la Pancreas Unit? Il C.O.R.O. ha il ruolo di accogliere, orientare, informare e non mancherà approfondimento sulla sua mission. A chiusura dell’evento i discenti saranno coinvolti in uno stimolante confronto che vedrà la partecipazione di figure professionali quali radiologo, endoscopista, radiologo interventista, chirurgo, oncologo, anatomopatologo, radioterapista, anestesista e terapista del dolore.

L’Evento RES è gratuito ed è aperto a un massimo di 50 Medici Chirurghi specialisti o specializzandi in anatomia patologica, anestesia e rianimazione, chirurgia generale, gastroenterologia, medicina generale, oncologia, radiologia, radioterapia, terapia del dolore.

L’Evento FAD è gratuito ed è aperto a un massimo di 100 Medici Chirurghi specialisti o specializzandi in anatomia patologica, anestesia e rianimazione, chirurgia generale, gastroenterologia, medicina generale, oncologia, radiologia, radioterapia, terapia del dolore.



L’Evento, accreditato in modalità FAD Asincrona, è inserito nel programma di formazione E.C.M. e dà diritto a 4 crediti per ottenere i quali è necessaria la partecipazione al 100% dell’attività formativa e il superamento della verifica di apprendimento.



Per iscrizioni: https://aimseventi.it/tumore-al-pancreas-management-multidisciplinare/



La Giornata Mondiale sul tumore al pancreas è stata istituita dalla World Pancreatic Cancer Coalition, che coinvolge oltre 95 organizzazioni provenienti da 35 Paesi.

Oltre al Miulli, tante saranno le iniziative organizzate nel mese di Novembre e, in particolare, in occasione della Giornata Mondiale sul Tumore al Pancreas. In tutto il mondo, edifici e luoghi simbolici si illumineranno di viola, dalle Cascate del Niagara, sull’Opera House di Sidney, a Trafalgar Square a Londra e la Skyline di Chicago.