Acquaviva: sale il numero dei positivi al covid

Il primo cittadino di Acquaviva ci aggiorna sulla situazione covid in paese:

"Oggi il numero di positivi è salito a 61, di cui 23 sotto i dodici anni.

La precauzione che abbiamo voluto adottare scoraggiando le feste di Halloween, riguarda principalmente questa fascia d'età, che negli ultimi giorni sta dando un grande contributo alla diffusione del virus e all'incremento dei ricoveri anche se, per fortuna, non in condizioni gravi.

Per quanto riguarda altri tipi di festeggiamenti che coinvolgono gli adulti, atteniamoci alle norme nazionali (obbligo di green pass, mascherine, distanziamento in situazioni affollate) con un po' di scrupolo in più, visto che il Covid, per quanto sotto controllo, sta rialzando la testa".