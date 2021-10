Scuola Secondaria Lucarelli: da oggi DDI in tutte le 12 classe

La dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Caporizzi-Lucarelli” di Acquaviva delle Fonti, Anna Maria Bosco, ha disposto a partire da oggi, martedì 26 ottobre 2021, “la prosecuzione delle attività didattiche nella Scuola Secondaria Lucarelli a distanza con l’attivazione della DDI in tutte le 12 classi”.

La DDI, didattica digitale integrata, si rende necessaria per l’elevato numero di docenti della Scuola Lucarelli posti in quarantena dalla ASL per contatto con una alunna positiva e per l’impossibilità di sostituire i docenti assenti con altro personale in servizio nell’istituto e non potendo nominare docenti supplenti per la brevità dell’assenza disposta dalla ASL.