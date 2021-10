Partono i lavori per il terzo progetto di relamping in altre zone della città grazie al finanziamento da 260.000 previsto nel Decreto del Ministero degli Interni pubblicato nella GURI n. 13 del 17 Gennaio 2020.

Al comune di Acquaviva, in base al numero di abitanti risultanti alla data del 1°Gennaio 2018 è stato assegnato l’importo annuo di € 130.000, già preso per l’anno 2019 e 2020 ma disponibile anche per le annualità dal 2021 al 2024.

Nel 2021 sono però stati raddoppiati gli importi, erogando così al comune di Acquaviva delle Fonti la somma di 260.000 €.

Le progettualità possono ricadere in uno dei seguenti ambiti:

Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

Anche per questa terza tranche, l’Amministrazione Comunale intende proseguire con la riduzione dei costi energetici ed investire nelle politiche di risparmio energetico, utilizzando il predetto contributo per l’esecuzione del terzo intervento di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione.

I lavori si riferiscono alla sostituzione degli apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapore di mercurio con i corpi illuminanti con tecnologia LED ad elevate prestazioni illuminotecniche e con maggior efficienza energetica e di durata.

Nello specifico le aree interessate sono tre:

Area 1: sostituzione di n. 137 punti luce nelle seguenti strade:

Via Gentile; Via Romanelli; Via Corsocavallo; Via Einstein; Via Fratelli Solazzo; Via Bonavoglia; Via Sant’Anna; Via Vito F. Liuzzi; Via Cirielli; Via Cassini; Via Cirillo; Via Dante Alighieri; Via G. Milano; Via Don Minzoni; Via G. Verdi; Via G. Lucarelli; Via Pietroforte; Via S. Arturo Luciani; Via Panetti; Via V. Luciani; Via Colamonico; Via Gigli; Via Posa; Via Veracroce; Via Tateo; Rotatoria Via Europa/Via Martino Via Meucci (verso interno asilo) Via Pascoli Via Schiapparelli



Area 2: sostituzione di n. 45 punti luce nelle seguenti strade:

Via T.Tasso; Via Montessori; Via Ariosto; Via E.Rivela; Via Cuscito; Via Racano; Via Aulenta; Via Episcopo; Via Forziati; Via Scassi; Via Francavilla; Vico Via Francavilla; Vico Via Francavilla; Via Arco Grilli; Vico Via Veracroce; Via Gigli; Vico via per Sannicandro Vico Via Sannicandro



Area 3: sostituzione di n. 120 punti luce nelle seguenti strade:

Via Maselli Campagna; Via Colamonico; via G. Francone Rotatoria Via Francone/Via Meucci/Via Fermi; Via Fermi; Via Meucci; Via Spallanzani; Via Europa; Rotatoria ingresso via Maselli Campagna; Rotatoria ingresso via Sannicandro Piazza Castellaneta



Nell’ambito di tali lavori si provvederà anche alla sostituzione di pali per la pubblica illuminazione deteriorati e all’installazione, sui pali esistenti, di sbracci cilindrici per incrementare l’illuminazione in piazze e strade buie.

Tale intervento consentirà di ridurre la spesa per la pubblica illuminazione di circa il 30% rispetto ai costi di energia elettrica per quelle aree.