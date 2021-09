Stefania Carella alla guida della Pro Loco

Una breve dichiarazione della neo presidente Stefania Carella:

"Ringrazio i soci e i componenti del direttivo per la fiducia riposta nella mia persona e il Presidente uscente Amapani per il lavoro svolto negli scorsi anni.

Tutti insieme, con il sostegno dell'amministrazione, proseguiremo con la valorizzazione dell'immagine della città di Acquaviva. Tra i nostri obiettivi c'è la volontà di promuovere la cultura del territorio con il coinvolgimento dei giovani che con il loro entusiasmo sono linfa vitale dell'associazione, ma anche con l'appoggio degli anziani custodi della cultura territoriale.

Tanti sono i progetti in cantiere ed altri in fase di elaborazione. Perciò non mancheranno attività turistico - culturali, come già sviluppate nel corso degli anni, insieme alla valorizzazione dei prodotti tipici. L'intento è quello di innovarle e potenziarle soprattutto in virtù della collaborazione con gli attori locali.

Fondamentale sarà continuare a tessere la rete di collaborazioni con le associazioni e con i commercianti al fine di incentivare la crescita continua del nostro territorio. Insieme tutto è possibile".



Stefania Carella"