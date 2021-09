Premiazione del Gioco Metrogames

Oggi, venerdi 24 Settembre 2021, alle ore 17.30 presso il Palazzo di Città di Acquaviva delle Fonti alla presenza delle autorità locali, si svolgerà la premiazione finale del gioco “METROGAMES”, Metrominuto Advanced Social Games.

Metrogames è un progetto ideato per disincentivare l'uso dell'auto, promuovere la mobilità sostenibile e il camminare attraverso il gioco.

Il progetto “MetroGames- Metrominuto Advanced Social Games” è stato presentato e finanziato a valere sull' Avviso pubblico “Innolabs - POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Fondo Europeo Sviluppo Regionale - Asse I – Azione 1.4 – Sub-Azione 1.4.b” dalle Imprese Nea Project srl, CVS srl e Signum srl e con i Rappresentanti dell'utenza finale:

Comune di Acquaviva delle Fonti, Art Community Association, il Laboratorio di ricerca “Sistemi Intelligenti” dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro, Spicchio Verde società coop..

Da luglio a settembre 202 e in occasione della settimana europea della mobilità sostenibile, i cittadini ed i 5 quartieri del Comune di Acquaviva delle Fonti si sono sfidati, in via sperimentale, per raggiungere il maggior numero di punti e ambire ai preziosi regali, incentivando la mobilità pedonale, con il contributo dei negozi “amici” e dei partners.

Il Metrominuto Advanced Social Games, in linea con la strategia del PNRR in tema di sviluppo, mobilità sostenibile, ambiente, clima e salute, rappresenta un potente strumento di “social learning” per il coinvolgimento chiave dei fruitori, delle giovani generazioni digitali per innescare e favorire i processi di apprendimento collettivi sulla mobilità sostenibile.

Le forme di gamification sono diventate veri e propri fenomeni sociali che influenzano la quotidianità, le relazioni, gli stili di vita.

L'innovazione è permettere ai cittadini di creare comunità, riappropriarsi degli spazi della città, senza trascurare la sicurezza e la socializzazione.