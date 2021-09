Cantù Anna Maria Spedicato presenta il suo ultimo libro "Carezze d'amore"

La scrittrice di Cantù Anna Maria Spedicato ha scelto Acquaviva delle Fonti come paese della Puglia per la presentazione del suo ultimo libro "Carezze d'amore". Una silloge poetica dedicata all'amore in tutte le sue forme.

Durante l'incontro di questa sera alle ore 18:30 verrà presentato anche il libro "Vera" in cui la scrittrice ha sperimentato l'eros nella scrittura e nella narrativa per raccontare l'amore della protagonista travolta da una grande passione amorosa.

La serata sarà presentata da Tritto Eustachio Roberto presidente dell'associazione culturale l'incontro Onlus organizzatrice dell'evento.

La Spedicato ha partecipato nel periodo di piena pandemia nel 2020, alla realizzazione del libro CONDIVID edito da L'incontro edizioni.

La presentazione si svolgerà nello spiazzo antistante la sede della stessa associazione in piazza dei Martiri 80. La partecipazione all'evento è gratuita.