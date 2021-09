Sabato 25, chiusura temporanea al traffico veicolare della prima traversa della zona industriale

Le autoscuole del comune di Acquaviva delle Fonti (Ba), autoscuola “Guidare”, autoscuola “Sprint”, autoscuola “La svolta”, autoscuola “Decrescenzo”, comunicano In ottemperanza alle disposizioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale direzione generale per la motorizzazione con Prot. n. 28822 /23.3.5 del 19 settembre 2019 relative al conseguimento delle patenti guida di categoria A, in riferimento alle ordinanze nr.21- 25/2019 e nr. 122/2021 con ordinanza nr.0025492 del 16/09/2021 si conferma l’autorizzazione alla chiusura temporanea al traffico veicolare della prima traversa della zona industriale (strada senza denominazione), tratto compreso tra via Annunziata e via Vito Giorgio per eseguire le esercitazioni di guida per il conseguimento delle patenti di categora A.

Il prossimo giorno in cui si dispone la chiusura della tratto stradale in oggetto è prevista per sabato 25 Settembre p.v. dalle ore 7 alle ore 12.

Sicuri nella comprensione e scusandoci fin da adesso per il disagio arrecato si saluta.

Le autoscuole del comune di Acquaviva delle Fonti.