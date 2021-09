Festa in onore di San Pio

Prendono il via oggi, 20 settembre 2021, i festeggiamenti in onore di San Pio, organizzati da Vincenzo Fumai.

Il programma prevede per i giorni 20-21-22 settembre, ore 18, il triduo del Santo Rosario meditato in via Enrico fermi, zona festa.

Giovedì 23 settembre alle ore 8:00, intronizzazione dell'immagine di San Pio in via Enrico Fermi.

A seguire, allieterà la giornata la bassa musica, "U Tammurr" d' Maul città di Mola.

Per le ore 18:00, Santo Rosario meditato in via Enrico fermi.

Ore 19:00, verrà celebrata la Santa Messa, presieduta da don Mimmo Natale con benedizione del pane presso la parrocchia di Santa Maria Maggiore.

Alle ore 20:30, spettacolo di magia del mago Sim Magic, sempre zona festa.

I festeggiamenti si concluderanno con l'estrazione dei numeri per l'assegnazione dei premi della lotteria in onore a San Pio, lancio delle piccole lanterne e giochi pirici in piazza Castellaneta.

