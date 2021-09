XXVIII Giornata Mondiale Alzheimer. Villa dei Pini promuove iniziativa gratuita

In tutto il mondo Settembre è il mese dedicato alla prevenzione della malattia di Alzheimer, la forma più comune di demenza che provoca una progressiva perdita delle funzioni cognitive a causa di una degenerazione del tessuto cerebrale che impedisce al malato di continuare a svolgere le semplici attività di vita quotidiana come fare la spesa, cucinare ecc. Le persone che ne sono affette vedono peggiorare le proprie capacità di memorizzare informazioni della vita quotidiana, ragionare in modo logico e parlare. A questi si aggiungono modificazioni del carattere e della personalità, difficoltà nei rapporti con il mondo esterno e sintomi psicologici e comportamentali come ad esempio la depressione del tono dell’umore e l’apatia che in particolare può rappresentare uno dei campanelli d’allarme.

Il 21 settembre si celebra la XXVIII˚ Giornata mondiale dedicata all’Alzheimer e in questo mese, tante sono le iniziative promosse in tutto il mondo con l’obiettivo di creare una coscienza pubblica sugli enormi problemi provocati da questa malattia che attualmente conta quasi più di un milione di persone in Italia e più di 30 milioni in tutto il mondo.

A tal fine, la Residenza Sociosanitaria Assistenziale (RSSA) e il centro diurno Alzheimer “Villa dei Pini” di Cassano delle Murge hanno organizzato un’iniziativa gratuita di prevenzione dell’invecchiamento cerebrale patologico che vedrà coinvolti specialisti del settore che offriranno la possibilità di sottoporsi a test di screening delle funzioni cognitive nell'assoluto rispetto della privacy.

“L’obiettivo di questa iniziativa e di noi specialisti è di promuovere l’importanza della salute cognitiva tra la popolazione e di aumentare la consapevolezza rispetto al possibile decadimento cognitivo patologico e rispetto all’importanza della tempestività degli interventi al fine di rallentarne quanto più possibile il decorso. Attraverso semplici domande e test neuropsicologici progettati ad hoc si potrà misurare la propria performance cognitiva e indagare se sono presenti segni di decadimento cognitivo patologico. Distinguere i cambiamenti legati all'età dai sintomi della malattia, consente di delineare interventi terapeutici specifici che possono ridurre il progredire delle difficoltà cognitive e la conseguente perdita di autosufficienza causata dalla malattia. Lo screening oltre ad identificare il rischio di sviluppare la malattia permetterà di ricevere suggerimenti utili per un invecchiamento di successo!”

Per prenotare il proprio screening è necessaria la prenotazione rivolgendosi al numero 0803467611 o mandando un e-mail a: info@villadeipinicassano.it