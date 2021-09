Autolinea Acquaviva-Miulli-Santeramo, temporaneamente modificato il percorso e spostato il capolinea

Temporanea modifica del percorso cittadino e conseguente spostamento del capolinea di alcune corse scolastiche in direzione degli istituti scolastici di Acquaviva.

A comunicarlo è Sita Sud, ovvero la società che gestisce il trasporto pubblico extraurbano.

La modifica -come afferma l’azienda – scaturisce dalla necessità di venire incontro alle esigenze di mobilità degli studenti di Santeramo nelle more della chiusura di Corso Tripoli in vista dell’avvio dell’orario scolastico dal prossimo 20 settembre 2021.

Stando alla comunicazione alcune corse arriveranno e/o partiranno dal capolinea dell’ex Consorzio Agrario seguendo il tragitto di uscita dal centro abitato: C.so Italia (capolinea ex Consorzio)-Via Altamura-Via Matera (fermata)-Bretella SP 229-Via Gioia-Via C. Crupi (fermata)-Via Stasolla-Via Talete.

Le corse scolastiche interessate al suddetto tragitto saranno:

Acquaviva-Santeramo ore 06:55 (2 bus);

Osp. Miulli-Santeramo ore 07:00;

Santeramo-Acquaviva ore 07:20 (4 bus);

Acquaviva-Santeramo ore 13:35;

Acquaviva-Santeramo ore 14:25 (3 bus);

Santeramo-Acquaviva ore 14:45

