Maria Caporizzi compie 100 anni

Acquaviva delle Fonti ha un’altra centenaria. E’ Maria Caporizzi che oggi primo settembre compie i suoi primi cento anni.

Classe 1921, prima di otto figli, Marietta, come la chiamano i suoi familiari, vive circondata dagli affetti più cari, i figli e gli adorati nipoti e pronipoti. Marietta è ancora alla sua veneranda età una mamma premurosa. E’ stata una grande lavoratrice, dote che gli riconosceva l’adorato marito Peppino. Entrambi si sono spesi per la famiglia e per il loro lavoro, la campagna. Una donna che nonostante le avversità che le ha riservato la vita non si è mai data per vinta, ma ha sempre reagito con caparbietà e coraggio.

In una intervista rilasciata nel 2014 a TeleMajg dai coniugi Maria Caporizzi e Giuseppe Ferrulli in occasione della Festa dei Nonni emergeva non solo il forte amore che nutrivano l’uno per l’altra, ma soprattutto il rispetto e la stima reciproca, tipici delle grandi donne e uomini. Maria Caporizzi è stata molto ospitale con noi della redazione e con i tecnici.

Ricordiamo con affetto anche quando ci ha permesso di fare delle riprese dal balcone di casa in occasione dei festeggiamenti in onore della Santa Patrona di Acquaviva delle Fonti, Maria SS. di Costantinopoli, per cui nutre, sente e manifesta una forte devozione. La redazione di quei momenti in casa Ferrulli-Caporizzi ricorda l’accoglienza e … l’acqua freddissima offerta agli operatori intenti a catture le immagini della Festa Patronale per permettere loro di dissetarsi in quelle serate festive di settembre. Sì, perché Marietta ama bere, sia in inverno che in estate, l’acqua molto fredda.

Cogliamo l’occasione di ringraziare pubblicamente Marietta di vero cuore per essere una fedele telespettatrice di TeleMajg, per aver guardato i nostri programmi, prima fra tutti le dirette delle Sante Messe, i telegiornali e le trasmissioni delle sedute del Consiglio Comunale.

Marietta ha sempre avuto uno spiccato senso civico, ha seguito con attenzione le vicende politico-amministrative della sua Città, ha vissuto in prima persona le trasformazioni socio-culturali degli ultimi cento anni.

A Maria Caporizzi i più festosi ed affettuosi auguri per i suoi 100 anni dalla Redazione di TeleMajg.

Che il Signore la protegga sempre!