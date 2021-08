Festa Patronale: il messaggio del Sindaco

Il manto della Madonna di Costantinopoli, quest’anno, è puntellato dagli sguardi interrogativi dei suoi fedeli. Settembre è sempre stato, specie per noi acquavivesi, il mese che apre al futuro. Ma dopo due anni di pandemia le domande che si affollano sono molte di più. Come sarà tornare alla quotidianità dopo la pausa estiva? Cosa ci aspetta: altre varianti, una recrudescenza del virus, un nuovo lockdown, la crisi economica? E se tutto questo sarà superato grazie alle vaccinazioni di massa, che già stanno dando i loro positivi effetti, quando torneremo a parlare l'affettuoso linguaggio del contatto fisico a cui abbiamo dovuto rinunciare? E ci sarà quel rilancio dell'economia per il quale l'Europa sta investendo tutte le sue risorse? Soprattutto: toccherà i nostri territori, affrancandoli una buona volta da ritardi e povertà e da quella assenza di opportunità che ancora costringe i nostri giovani ad andar via?