La tradizionale fiera in onore di Maria S.S. di Costantinopoli torna in centro

Non è questa l'unica novità, infatti, oltre alle tradizionali bancarelle, il Comitato Feste Patronali coadiuvato da Assessorato all'Agricoltura del Comune di Acquaviva delle Fonti, Confcommercio e Confesercenti, Fiva Confcommercio, Casa Ambulanti e il Distretto Urbano del Commercio ha riservato uno spazio per esposizione e vendita di prodotti del mondo del food: aziende agricole con prodotti biologici, produttori locali di cibo innovativo, start up di sperimentazione agroalimentare e/o del mondo dell'agricoltura.

L'idea è quella ci creare un punto di incontro tra tradizione e innovazione, tra vecchio e nuovo, facendo in modo che dialoghino insieme al centro della nostra città dove le piazze sono luogo di scambio e di aggregazione.

La sera in piazza V. Emanuele II si terrà anche un piccolo dibattito sul tema del food a cui parteciperanno esperti del settore.