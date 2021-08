Cuore di Banda: si accede solo con green pass

In base alle nuove disposizioni di legge, dal 6 agosto è necessaria la CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS) per accedere a qualsiasi evento.

A partire dall’evento dell’8 agosto della Municipale Balcanica, per entrare in tutte le serate di Cuore di Banda sarà obbligatorio esibire la Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) in digitale o su carta, unitamente ad un documento d’identità.