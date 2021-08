Lavori lama Torre Cimarosa

Comunicato stampa:

Si informa la cittadinanza, che al fine di procedere con l’esecuzione dei lavori di mitigazione del rischio idraulico di lama Torre Cimarosa già avviati in Via Maselli Campagna, dal 5 agosto 2021 e per una durata di 150 giorni, si allestirà anche il cantiere in Via Sammichele in corrispondenza della lama.

Per questa ragione, la viabilità sarà compromessa nel tratto tra la stazione carburanti IP e la prima traversa della zona industriale (strada senza denominazione).

Nello specifico, le interruzioni riguarderanno:

1) via N. Zingarelli diventa strada a senso unico con direzione di marcia verso via Annunziata, con apposizione su entrambi i lati dei segnali di divieto di fermata e senso unico parallelo;

2) via Annunziata, tratto compreso tra via San G. Bosco e la prima traversa della zona industriale (strada senza denominazione), rimane strada a doppio senso di marcia, con apposizione su entrambi i lati dei segnali di divieto di fermata, limite max di velocità di 30 km/h e divieto di transito agli autocarri e agli autobus.

Ci scusiamo con i cittadini per i disagi che ne potranno derivare, ma i benefici in termini di sicurezza, a lavoro completato compenseranno sicuramente tali disagi.