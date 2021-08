Vaccini anticovid. Aggiornamento al 1 agosto

Sono 4.765.762 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 97.8% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 4.873.473).

ASL BARI

Prosegue regolarmente la campagna vaccinale della ASL di Bari nel rispetto dei target previsti e con l’obiettivo di estendere il più possibile la copertura vaccinale. Ad oggi il 79 per cento della popolazione over 12 è stato coperto con almeno una dose di vaccino anti Covid e il 63 per cento ha già completato il ciclo vaccinale. Nelle ultime 24 ore sono state effettuate 6.203 somministrazioni, di cui 2.816 prime dosi e 3.387 seconde. Nel dettaglio questi i numeri più elevati dei centri vaccinali che hanno garantito ieri le somministrazioni in tutta la provincia: Fiera 706, Bitonto 775, Putignano 706, Gravina 622, Molfetta 581, Monopoli 545, Sammichele 540.