Meteo, temperature in calo ma solo per pochi giorni

In arrivo qualche giorno di tregua, pioggia in arrivo con una lieve diminuzione delle temperature. Questo è quanto previsto già da questa mattina. Ma putroppo nei prossimi giorni le temperature dovrebbero tornare a salire, anche fino a 40 gradi.

Previsioni meteo:

Una vasta area depressionaria interesserà progressivamente l’Italia con una perturbazione che determinerà una fase di maltempo su gran parte del Paese nei prossimi giorni. A partire dal tardo pomeriggio di oggi, rovesci e temporali interesseranno tutto il Centro-Sud, determinando un sensibile calo delle temperature.



Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile della Regione Puglia ha emanato un messaggio di Allerta, a partire dalle 20:00 di ieri sera e per le successive 24 ore, che prevede i seguenti livelli di allerta per la Regione Puglia:



ALLERTA ARANCIONE per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sulla zona di allerta Puglia A – “Gargano e Tremiti”;

ALLERTA GIALLA per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sul resto della Puglia.