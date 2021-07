Nessun cambio di orari negli hub vaccinali

In riferimento a notizie di stampa circolate, si precisa che non sono stati disposti nuovi orari per i centri vaccinali della ASL Bari. L’iniziativa riguarda unicamente l’hub del Comune di Bitonto.

Per gli utenti di tutti gli altri centri vaccinali, invece, non vi è alcun cambiamento o anticipazione di orario dovendosi comunque rispettare quanto previsto nella prenotazione.