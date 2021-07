L'acquavivese Sabrina Manolio, 35 anni, è stata incoronata come miglior sommelier inglese. A premiarla è stata la rivista internazionale GQ.

Sabrina si è trasferita a Londra da 10 anni dove ricopre il ruolo di manager e sommeilier di una catena internazionale di ristoranti.

Prima di trasferirsi in Inghilterra, ha avuto esperienze in locali italiani di alto livello, come il Trussardi Alla Scala di Milano, il ristorante di Carlo Cracco, il Four Season di Firenze.

La redazione di Acquavivalive ti augura un grosso in bocca al lupo.