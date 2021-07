Codacons Acquaviva: pericolosa apertura sul manto stradale mal segnalata

Comunicato stampa:

Chiuso alla viabilità dei mezzi, ma non inibito a quello pedonale, il ponte di via Cassano (Via Caduti di tutte le guerre). Cosa che al Codacons risulta essere alquanto irrituale e pericolosa visto che chiunque, in particolare bambini ma anche animali, potrebbero finire all’interno di quel profondo ed insidioso tombino, oramai scoperto!

Dovrebbe trattarsi di canalizzazione dell’acqua piovana. La Codacons rileva, dal suo monitoraggio, che i mezzi soprattutto provenienti dalla circonvallazione, vi transitano regolarmente evitando la transenna. Come altri spostando le transenne di via Martiri delle Foibe passano incuranti della pericolosa apertura sul manto stradale. Inoltre, grave risulta essere l’apposizione della segnaletica che non rispetta le norme vigenti poiché deve essere anche LUMINOSA e quindi lampeggiante!

Quei birilli messi lì servono a ben poco soprattutto se col crepuscolo ed in fascia serale/notturna diventeranno poco visibili. Ma cosa accadrebbe se a transitare fossero motocicli o biciclette o monopattini?

Ecco, dice la Codacons di Acquaviva delle Fonti, questo è il tipico caso in cui gli operatori della Protezione Civile devono essere allertati ed occupati per presidiare quel punto in attesa della urgente riparazione.

Codacons Acquaviva