Business, ospitalità, rete e cultura.

La valorizzazione del patrimonio culturale pugliese a Casa del Teatro ad Acquaviva delle Fonti è di casa.

“Tessere forti legami con il territorio, di tradizione e di passione sono conditio sine qua non per rendere la nostra terra attrattiva a livello internazionale”, afferma Annalisa Gentile, “Non solo paesaggio, ma autenticità degli abitanti. Le loro storie, l’expertise, e l’heritage in particolare delle donne“.

Porzia Vitali, con più di 50 anni di attività, ospite in programmi tv a livello nazionale, voce ruggente in città e’ la protagonista della nuova puntata in cucina a Casa del Teatro TV.