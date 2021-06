2 e 3 luglio: Convegno “Questioni di cuore”, V edizione

Torna all’Ospedale Miulli, nelle giornate del 2 e 3 Luglio 2021 presso al sala congressi, il convegno in presenza “Questioni di Cuore“. L’evento vede la direzione del dott. Giuseppe Grimaldi e come responsabile scientifico il dott. Massimo Grimaldi, entrambi dell’U.O.C. di Cardiologia del Miulli.



Questo convegno nasce dalla passione per il continuo apprendimento e la riflessione critica sulla vita e sulla scienza che devono essere presenti nell’impegno quotidiano, sempre coerente con i valori di cultura, merito, onestà ed equità. Bisogna essere costantemente attenti al rispetto delle istanze dei giovani, educando medici, infermieri e tutti gli altri operatori sanitari al lavoro in team, incentrato sul malato, e al trasferimento di conoscenze e metodi.



L’impegno costante deve coniugare, ad alto livello, cultura, intelligenza, leadership organizzativa, rispetto umano per l’ammalato e capacità di promuovere la ricerca e l’apprendimento critico, come stato naturale della mente.



Il convegno è rivolto ad un pubblico di professionisti sanitari e a quanti hanno la “Passione per il Cuore”. Nelle relazioni e letture magistrali che si susseguiranno, verranno trattati argomenti diversi, in modo da affrontare le patologie del cuore e dei vasi in maniera globale considerando, sia gli aspetti clinici che quelli strettamente terapeutici, in un linguaggio comprensibile anche per i non addetti ai lavori. Questa architettura programmatica garantirà il massimo di attenzione e partecipazione da parte dell’audience.



In questo periodo di grandi stravolgimenti della vita dell’intera umanità, causati dalla pandemia da virus SARS-CoVid2, gli organizzatori hanno avuto il coraggio e la determinazione di riproporre l’incontro annuale ed il confronto scientifico e culturale. Un importante contributo per ricominciare a vivere come prima.