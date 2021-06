Rotary Club Acquaviva delle Fonti Gioia del Colle: consegna di una ambulanza alla Protezione civile

Pedicini: “Il 40% al Sud non è abbastanza, domani ad Acquaviva parliamo del PNRR”

Domani, venerdì 18 giugno alle ore 18, sarò ad Acquaviva delle Fonti (Bari) per parlare del ruolo del Sud nel Piano nazionale di ripresa e di resilienza. L’assegnazione del 40 per cento delle risorse del Recovery Plan al Mezzogiorno non è sufficiente