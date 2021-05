Cotrufo & Partners insignito del prestigioso riconoscimento de “Il sole 24 ore”

Acquaviva in cima alla classifica dei migliori studi tributari d’Italia. Lo studio Cotrufo & Partners insignito per il secondo anno consecutivo del prestigioso riconoscimento de “Il sole 24 ore”.

La rivoluzione tecnologica degli ultimi anni ha accorciato le distanze e per certi versi ha dato una sferzata di meritocrazia a tanti settori dell’economia, ivi compreso il mondo delle professioni. E così, il nostro comune, pur collocandosi nella provincia di un Sud spesso depresso e non sempre al passo con le continue sfide imposte dal mercato, oggi può appuntarsi al petto una prestigiosa medaglia.

Stiamo parlando dell’importante riconoscimento che ogni anno il quotidiano “Il Sole 24 ore”, insieme alla società tedesca di consulenza “Statista” assegna ai migliori studi legali. Lo studio Cotrufo & Partners, Avvocati e Commercialisti, con sede ad Acquaviva delle Fonti, in persona del suo fondatore e Managing Partner, l'Avv. Dott. Francesco Cotrufo, per il secondo anno consecutivo (2020-2021) è nel ristretto ed esclusivo elenco dei migliori studi di diritto tributario d’Italia, per segnalazione dei clienti e dei professionisti.

L’avvocato Cotrufo è Delegato Regionale presso Camera di mediazione per la conciliazione oltre che docente aggiunto di Diritto Punitivo e Processuale Tributario presso Accademia della Guardia di Finanza di Roma.