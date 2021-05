L’infezione da Covid può dipendere dal patrimonio genetico

Vaccinazioni: da lunedì 17 maggio prenotazioni per la fascia degli over 40

La Regione Puglia apre alle vaccinazioni anti covid anche per la fascia dei 40-49enni. Così come previsto dall’ordinanza del commissario nazionale per l’emergenza covid, generale Figliuolo, la Regione ha deciso di aggiornare la timeline per le prenotazioni, sempre