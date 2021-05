Sono partiti i lavori sulla Lama Torre Cimarosa

Caporusso Venturina - Assessore all’Ambiente e Urbanistica:

“Io non ve la so descrivere l’emozione che provo oggi nel dirvi che sono ufficialmente partiti i lavori sulla Lama Torre Cimarosa relativi al finanziamento regionale di 5.000.000 € ottenuto per prevenire e mitigare il rischio idraulico contro il dissesto idrogeologico.

Emozione che racconta un lungo percorso, partito ad ottobre 2005, quando gli abitanti della zona furono svegliati, nel pieno della notte, dalla violenza dell’acqua che arrivava dal Torrente Picone.

Immagini rimaste impresse nella memoria di tutti perché furono 5 le persone che persero la vita, oltre al crollo di un ponte, case e campi allagati.

Poi l’ottenimento del finanziamento nel primo mandato del Sindaco Carlucci, a fine 2016, dopo 11 anni dal tragico evento.

E ancora tanto, tanto lavoro di squadra, dalla pianificazione

alla progettazione, dal confronto alle intuizioni fino al raggiungimento di questo grandioso risultato, l’inizio dei lavori, che oltre a prevenire i rischi del dissesto idrogeologico restituirà un nuovo volto alla città.

Un volto che consentirà ai cittadini di appropriarsi di un nuovo luogo di socialità: un parco urbano con orti, spazi per i più piccoli, il tutto circondato da aree verdi.

Le aree interessate dal cantiere di Lama Torre Cimarosa sono quelle in corrispondenza del tratto di via Sammichele, via Maselli Campagna e della Circonvallazione dove la viabilità sarà compromessa dai lavori che dureranno all’incirca 540 giorni.

Un ringraziamento speciale è per l’instancabile ufficio tecnico del comune, coordinato dall’Ing. D’Aries Erminio, per l’articolato e complesso lavoro, in questo che forse è uno dei progetti più importante da

l punto di vista economico che la nostra città abbia mai avuto.

Un ringraziamento altrettanto speciale è per il nostro Sindaco, Davide Carlucci per la sua grande capacità e proattività nel rappresentare la problematica in Regione fino all’ottenimento del finanziamento”.