Puglia verso la zona gialla

Dopo due settimane in zona arancione, la nostra regione, secondo le ultime indiscrezioni, dal 10 maggio dovrebbe passare in zona gialla. L'ufficialità arriverà nelle prossime ore.

I dati sono confortanti e quindi non sono previste sorprese dell'ultima ora come già accaduto la settimana scorsa.

Si consiglia comunque di continuare a prestare massima attenzione, va mantenuta la distanza di almeno un metro l'uno dall'altro (anche se non sempre possibile); assicurarsi di avere sempre una buona mascherina che ripari da possibili contatti, coprendo con cura sia occhi sia naso. Per l'igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani a base alcolica. Se si usa il sapone è importante frizionare le mani per almeno 40-60 secondi. Se il sapone non è disponibile usare una soluzione idroalcolica per almeno 20-30 secondi.