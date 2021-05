Prima lo scippo e poi il prelievo dal bancomat

Prima il borseggio e poi il prelievo dal bancomat. Il fatto è avvenuto al mercato settimanale.

Nuovo episodio di borseggio nella nostra città nella mattinata di ieri. A farne le spese è stata una donna anziana.

Con un gesto fulmineo il ladro le ha rubato il portafogli dalla borsa e si è dato alla fuga. La tracolla conteneva pochi contanti, il bancomat e altri effetti personali.

Il borseggiatore non si è accontentato del bottino e, approfittando del numero del Pin del bancomat trovato come pro memoria, ha prelevano circa 600 euro dallo sportello automatico della Posta. Il malfattore potrebbe non aver agito da solo.

Le telecamere presenti presso l'ufficio postale potrebbero aiutare gli investigatori ad identificare l'autore del furto ed il suo complice.