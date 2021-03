Acquaviva, covid-19: ulteriori misure urgenti finalizzate al contenimento del contagio

SI SINDACO ORDINA

con decorrenza dal 16 marzo al 6 aprile 2021,

sono sospesi:

i servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti).

le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado scuole dell'infanzia- materne, di primo grado-elementari, di secondo grado- medie, di secondo grado superiore- superiori) si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali e con DSA, qualora ne facciano richiesta;

è disposta la chiusura al pubblico:

di tutti gli Uffici Comunali ad eccezione dei Servizi Demografici e del Comando di Polizia Locale, stabilendo che tutti i dipendenti comunali continueranno ad assicurare il relativo sevizio in modalità di lavoro agile o in presenza, consentendo l'accesso per casi urgenti e indifferibili solo su appuntamento da stabilire attraverso modalità telematica o telefonica;

della Biblioteca Comunale fatto salvo il prestito dei libri, e relativa restituzione, esclusivamente su appuntamento;

del Cimitero Comunale. Saranno garantiti solo le sepolture e quant'altro strettamente urgente e indifferibili;

è disposto il divieto per i minori di 14 anni, di muoversi sul territorio comunale, dalle ore16:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, se non accompagnati da un genitore/familiare maggiorenne;

è vietato l’utilizzo delle panchine e lo stazionamento in tutte le Piazze, le strade e le vie dell’abitato, mentre ne è consentito il transito se motivato;

è vietato il consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione all’aperto su area pubblica o di uso pubblico per l’intera giornata;

è consentito lo svolgimento dei mercati settimanali del mercoledì e del sabato solo ai prodotti alimentari, ai prodotti dell’agricoltura e del florovivaismo; è consentito, vista l'ampia disponibilità nel territorio comunale di aree rurali, lo spostamento in campagna per attività motorie o sportive, limitatamente al nucleo familiare convivente se necessario ad alleviare situazioni di disagio psico-fisico e a evitare gli spazi cittadini che potrebbero affollarsi, previa comunicazione dei dati dei singoli appartenenti, con l'impegno a evitare qualsiasi contatto con altri nuclei familiari e a non sostare in zone già frequentate da altri nuclei familiari. Per consentire tali spostamenti sarà necessario l’invio di una comunicazione all’indirizzo spostamenticovidacquaviva@gmail.com da citare nella autocertificazione in caso di controllo e di richiesta da parte delle Forze di Polizia;

È consentito lo spostamento in zona agricola ai coltivatori, anche non professionali, per interventi strettamente necessari alla manutenzione dei fondi, alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati;

chiusura dei distributori automatici h24 di alimenti e bevande a decorrere dalle ore 18.00 alle ore 7.00 del giorno successivo;

con riferimento all’intero territorio comunale, sono sospese quotidianamente dalle ore 20.00, le attività di vendita al dettaglio consentite come da elenco dell’allegato 23 al DPCM 02 marzo 2021 , fatta eccezione per le attività di Farmacia e Parafarmacia ;

è vietato l’uso delle giostrine insistenti su area pubblica o aperta la pubblico.

Ordinanza sindacale n.44 del 15/03/2021 (.pdf)