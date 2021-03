Interruzione della fornitura di energia elettrica. La Codacons scrive al Prefetto

La Pec inviata dalla Codacons al Prefetto:

Eccellenza,

scrivo a nome dei numerosi Cittadini/Utenti di Acquaviva delle Fonti che da tempo subiscono la interruzione della fornitura di energia elettrica sena essere avvisati del distacco, seppure si tratti di lavori programmati dall’azienda del servizio pubblico.

Non è più accettabile e tollerabile, viste le continue segnalazioni fatte pervenire all’Enel Distribuzione da parte dell'Amministrazione Comunale, di privati cittadini e della nostra Associazione, subire la reiterata interruzione dell'erogazione dell’energia elettrica su tutto il territorio comunale e in qualsiasi fascia oraria, peraltro senza darne opportuno e tempestivo preavviso al Comune e agli utenti. Nella giornata di ieri una vasta area è stata privata, senza preavviso, per ben 8 ore dell'energia elettrica (dalle ore 14 alle ore 22).

Superfluo aggiungere che tale interruzione di pubblico servizio provoca seri pregiudizi. Ad aggravare questa inaccettabile situazione è poi il periodo di pandemia in cui ci troviamo e quindi il fatto che i Cittadini siano costretti a stare nelle loro abitazioni perchè osservanti di Decreti e Odinanze.

Specialmente i soggetti fragili come anziani, malati, allettati, disabili sono stati privati di servizi essenziali come luce, riscaldamento, acqua, telefonia/internet e quindi isolati.

Pertanto, chiediamo l'intervento urgente e risolutivo di S.E. il Prefetto di Bari affinché venga risolto definitivamente il problema a tutela della salvaguardia di quei principi fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale.

Devoti ossequi,



Codacons Acquaviva