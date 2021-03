Acquaviva: nuova ordinanza finalizzata al contenimento del contagio

Il primo Cittadino ordina:



con decorrenza dall’11 marzo 2021 al 28 marzo 2021,



1) divieto di asporto di alimenti e bevande dalle ore 18,00 per tutte le attività di ristorazione comprese nel Codice ATECO 56 (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, food-truck, ecc.) e per tutte le attività di commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati comprese nel Codice ATECO 47.25;

2) chiusura dei distributori automatici h24 di alimenti e bevande a decorrere dalle ore 18.00 alle ore 7.00 del giorno successivo;

3) con riferimento all’intero territorio comunale, sono sospese quotidianamente dalle ore 19 le attività di vendita al dettaglio (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari, giornali e periodici, medicinali e articoli medicali, fiori e articoli florovivaistici, tabacchi, combustibili per uso domestico e carburanti per autotrazione, articoli funerari) sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, ancorché ricompresi nei centri commerciali, e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’art 26 co. 2 DPCM 2 marzo 2021;



con decorrenza dall’11 marzo 2021 al 15 marzo 2021,



1) è disposta la proroga dell’ordinanza sindacale nr. 30 del 26.02.2021 relativa alla sospensione dell’attività didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di ogni ordine e grado, comprese quelle private paritarie, riservandola esclusivamente agli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali e con DSA, qualora ne facciano richiesta;

nonché:la proroga della chiusura dell’asilo nido comunale fino al 15.03.2021 e la chiusura degli asili nido privati fino al 15.03.2021;

la chiusura di tutti i servizi e strutture per l’infanzia presenti sul territorio di Acquaviva delle Fonti fino al 15.03.2021;

2) è disposta la chiusura della biblioteca comunale fino al 15.03.2021;

3) è sospesa l’attività di tutti gli Uffici Comunali ad eccezione dei Servizi Demografici e del Comando di Polizia Locale fino al 15.03.2021, al fine di consentire l’espletamento degli accertamenti sanitari salvo proroga, stabilendo che tutti i dipendenti comunali continueranno ad assicurare il relativo sevizio in modalità di lavoro agile;

4) è disposta la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale fino al 15.03.2021. Saranno garantiti solo le sepolture e quant'altro strettamente urgente e non posticipabile;

5) nei giorni 13 e 14 marzo è disposto il divieto per i minori di 14 anni, di muoversi sul territorio comunale, dalle ore16:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, se non accompagnati da un genitore/familiare maggiorenne;

6) è vietato l’utilizzo delle panchine e lo stazionamento nelle Piazze Vittorio Emanuele II, G. Garibaldi, P.zza Di Vagno e in Via Roma mentre ne è consentito il transito;

7) è vietato il consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione all’aperto su area pubblica o di uso pubblico per l’intera giornata.