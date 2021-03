Cresce l'adesione a Recovery Sud da 50 a 104 sindaci

I 50 sindaci del Sud che si sono messi in rete per non perdere l'occasione di crescita del Recovery Plan ora sono già 104.

E aderiscono anche sindaci di capoluogo, come Rinaldo Melucci e Domenico Bennardi, primi cittadini di Taranto e Matera, che presidenti di provincia, come Giovanni Gugliotti, presidente della provincia ionica e sindaco di Castellaneta.

Ma l'elenco delle città coinvolte è lungo: si va da Acate, in provincia di Ragusa, a Villetta Barrea, in provincia dell'Aquila, da Acquappesa, in provincia di Cosenza, a Verzino, in provincia di Crotone, passando per Lampedusa, Caivano, Pisticci, Alberobello, Marcianise e molti comuni molisani, da Castellino del Biferno a Guardalfiera.

La richiesta, affidata a una lettera già inviata al presidente del Consiglio Mario Draghi, è una sola: rendeteci protagonisti della gestione del Piano nazionale di ripresa e resilienza perché diventi una reale occasione di crescita per il Mezzogiorno, anche quello più isolato e a rischio di spopolamento.

Sono in corso contatti con ministri, sottosegretari e parlamentari, con organizzazioni sindacali e Confindustria. E la porta è ancora aperta ad altri sindaci. "È una rete spontanea, trasversale e senza finalità politiche -spiega il sindaco di Acquaviva delle Fonti, Davide Carlucci - ma con l'unico obiettivo di trasformare il Recovery in una reale occasione di riscatto di tutto il Mezzogiorno".

Ecco l'elenco aggiornato dei sindaci che hanno aderito a Recovery Sud:

Acate - Giovanni Di Natale

Acquappesa - Francesco Tripicchio

Acquaviva delle Fonti - Davide Carlucci

Adelfia - Giuseppe Cosola

Alberobello - Michele Longo

Aprigliano - Alessandro Porco

Belvedere Spinello - Rosario Macrì

Biccari - Gianfilippo Mignogna

Bitetto - Fiorenza Pascazio

Bitritto - Giuseppe Giulitto

Bitonto - Michele Abbaticchio

Caccuri - Marianna Caligiuri

Caivano - Enzo Falco

Capurso - Michele Laricchia

Carfizzi - Mario Amato

Cariati - Filomena Greco

Casalduni - Pasquale Iacovella

Casalciprano - Eliseo Castelli

Casale del Manco - Nuccio Martire

Casamassima - Giuseppe Nitti

Castelbuono - Mario Cicero

Castellaneta - Giovanni Gugliotti

Castelsilano - Francesco Marano

Castiglione Cosentino - Salvatore Magarò

Cassano Murge - Maria Pia Di Medio

Castellino del Biferno - Enrico Fratangelo

Cellamare - Gianluca Vurchio

Celle San Vito - Palma Maria Giannini

Cirò - Francesco Paletta

Conversano - Giuseppe Lovascio

Corato - Corrado De Benedittis

Diamante - Ernesto Magorno

Fossalto - Saverio Nonno

Gallipoli - Stefano Minerva

Ginosa - Vito Parisi

Gioia del Colle - Johnny Mastrangelo

Giovinazzo - Tommaso Depalma

Gravina in Puglia - Alesio Valente

Grumo Appula - Michele Minenna

Guardialfiera - Enzo Tozzi

Irsina - Massimo Morea

Isola Capo Rizzuto - Maria Grazia Vittimberga

Lampedusa - Salvatore Martello

Lattarico - Antonella Blandi

Latronico - Fausto De Maria

Lizzano - Antonietta D'Oria

Marcianise - Antonello Velardi

Martano - Fabio Tarantino

Matera - Domenico Bennardi

Melissa - Raffaele Falbo

Mendicino - Antonio Palermo

Mesoraca - Annibale Parise

Masullas - Ennio Vacca

Modugno - Nicola Bonasia

Mola di Bari - Giuseppe Colonna

Monopoli - Angelo Annese

Montagano - Giuseppe Tullo

Monte di Procida - Giuseppe Pugliese

Monteleone di Puglia - Giovanni Campese

Monte Sant'Angelo - Pierpaolo D'Arienzo

Montescaglioso - Vincenzo Zito

Noicattaro - Raimondo Innamorato

Oratino - Roberto De Socio

Ostuni - Guglielmo Cavallo

Pallagorio - Umberto Lorecchio

Petilia Policastro - Amedeo Nicolazzi

Petrella Tifernina - Alessandro Amorosa

Pisticci - Viviana Verri

Poggiorsini - Ignazio Di Mauro

Polignano - Domenico Vitto

Pollica - Stefano Pisani

Putignano - Luciana Laera

Rocca di Neto - Alfonso Dattolo

Roccasicura - Fabio Milano

Roseto Capo Spulico - Rosanna Mazzia

Rutigliano - Giuseppe Valenzano

Ruvo di Puglia - Pasquale Chieco

Salcito - Giovanni Galli

Sammichele di Bari - Lorenzo Netti

Sannicandro di Bari - Giuseppe Giannone

San Paolo di Civitate - Francesco Marino

San Lorenzo Bellizzi - Antonio Cersosimo

San Nazzaro - Giovanni Manganiello

San Nicola Dell'Alto - Francesco Scarpelli

Santa Croce Camerina - Giovanni Barone

Santa Domenica Talao - Alfredo Lucchesi

Santeramo - Fabrizio Baldassarre

Saracena - Renzo Russo

Sennariolo - Gianbattista Ledda

Spinazzola - Michele Patruno

Strongoli - Bruno Sergio

Taranto - Rinaldo Melucci

Tarsia - Roberto Ameruso

Trebisacce - Francesco Mundo

Trepuzzi - Giuseppe Taurino

Toritto - Pasquale Regina

Turi - Tina Resta

Tursi - Salvatore Cosma

Valenzano - Giampaolo Romanazzi

Verzino - Pino Cozza

Villetta Barrea - Giusy Colantoni

Hanno aderito anche il vicesindaco di Parete, Emiliano Pagano, il vicesindaco di Morigerati, Cono D'Elia, e la consigliera comunale di Altamura, Anna Lillo.