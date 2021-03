Soldato Calzature oggi festeggia i 50 anni di attività

Il 28 febbraio del 1971 ad Acquaviva delle Fonti fu una domenica fredda e nevosa, giorno proverbialmente propiziatorio per inaugurare una neo attività commerciale, infatti gli anziani del paese dicevano che la nevicata "portava abbondanza", quindi di buon auspicio!

Quella mattina in piazza Garibaldi 93 ad Acquaviva delle Fonti si inaugurava Soldato Calzature e oggi, 1° marzo 2021, dopo mezzo secolo di attività, l'ormai "storico" negozio, ubicato sempre nella stessa sede, diventa fra le più longeve attività commerciali locali.

Ricordiamo il fondatore, Nicola Soldato, successivamente la moglie Isabella Musella, per arrivare ad oggi con Alfonso Soldato loro figlio, che felicemente ci riassume:

"Sono emozionato ed orgoglioso del 50° anniversario della nostra attività commerciale, iniziata dal mio compianto papà e proseguita da mia madre fino a me.

Mi sento di ringraziare con tanto affetto la gentile clientela che, con la sua fedeltà, ha contribuito al raggiungimento di questo prestigioso traguardo. Inoltre un doveroso riconoscimento va a tutte le aziende e rappresentanti, con i quali abbiamo sempre stretto rapporti di reciproca stima nel corso di questi cinque decenni.

Ho un piccolo rammarico, quello di dover forzatamente rinunciare ai festeggiamenti previsti in sede, sia con le autorità civili e religiose che con la folta clientela, per via delle norme di sicurezza anti-covid19.

Commercialmente, negli anni, abbiamo affrontato e superato le situazioni più varie, ci siamo confrontati con l'imprevedibile concorrenza di ipermercati e vendite on-line ma la fedeltà dei nostri clienti ci ha sostenuti nell'andare avanti con entusiasmo e gratificazione.

Nell'ultimo anno invece, ci stiamo difendendo dal più temibile e inaspettato nemico, un virus invisibile che sono certo, non prevarrà sulla nostra professionalità e perseveranza per ritrovare l'ottimismo che ci ha sempre contraddistinti.

In ogni caso l'occasione mi è graditissima per rinnovare i ringraziamenti a tutti e auspico, speranzoso, una pronta ripresa, per poter tagliare nuovi traguardi, camminando tutti insieme, ovviamente con scarpe Soldato".