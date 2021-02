Madonna di marzo, il programma completo

La Santa Messa presieduta dal nostro Vescovo S.E. Mons. Giovanni Ricchiuti durante la quale si svolgerà il tradizionale rito della "conta delle mezze pezze d'argento" sarà possibile seguirla esclusivamente in diretta su Telemajg in quanto sarà celebrata a porte chiuse e riservata alle autorità civili e militari, al Comitato Feste e ad alcuni fedeli rappresentativi delle Parrocchie di Acquaviva.

Anche quest'anno non si potrà svolgere l'accensione della "Fanòve" in ottemperanza alle disposizioni di cui al Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 in vigore dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021 contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19.