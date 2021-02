A circa un anno e mezzo dall'inaugurazione del Miulli.art – il Centro di Radioterapia Oncologica dell’Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” – l'emergenza Covid-19 non ha fermato la cura dei pazienti oncologici, portando al trattamento di circa 900 pazienti nel 2019 e 1200 nel 2020. La grandissima attenzione fornita sia dal punto di vista terapeutico che psicologico trova oggi un nuovo traguardo grazie alla possibilità di eseguire trattamenti radianti senza esecuzione di markers cutanei e/o tatuaggi. Grazie all’utilizzo di sistemi di radioterapia guidati dalla superficie corporea si ottengono dunque una maggiore precisione e un miglior monitoraggio durante il trattamento radiante.



«Dal punto di vista del paziente, i tatuaggi non sono ben accettati per diverse ragioni», spiega la Dott.ssa Alba Fiorentino Direttore dell’U.O.C. Radioterapia Miulli ART. «Si tratta di tattoo visibili per sé e per gli altri, indelebili, che rappresentano un ricordo costante e indesiderato della terapia e spesso in conflitto con credenze socio-religiose».



Ad oggi, L’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti è il primo centro in Italia ad eseguire trattamenti radioterapici senza tatuaggi grazie all’utilizzo di AlignRT, il sistema di SGRT (Surface Guided Radiation Therapy).



VisionRT, azienda britannica punto di riferimento mondiale per la metodica SGRT, ha conferito al centro di radioterapia avanzata Miulli.ART il premio "Tattoo and Mark-Free Treatment Centre", un riconoscimento che pone il nosocomio di Acquaviva delle Fonti come uno dei 100 centri a livello mondiale ad eseguire trattamenti radioterapici senza tatuaggi.



Il sistema AlignRT, unico nel suo genere, utilizza ben sei telecamere stereoscopiche ad altissima risoluzione, capaci di analizzare ad elevatissima velocità le immagini prodotte. In tal modo è possibile ricostruire la superficie 3D del paziente in tempo reale, calcolando i suoi spostamenti con accuratezza sub-millimetrica, prima e durante il trattamento.