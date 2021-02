29ª Giornata Mondiale del Malato: la Santa Messa in diretta su TeleMajg

Nel Messaggio per la 29ª Giornata del malato il Santo Padre, Francesco, sottolinea la centralità delle relazioni tra chi sta male e gli operatori sanitari: "Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli (Mt 23,8). La relazione di fiducia alla base della cura dei malati».



È questo il tema per la 29ª Giornata mondiale del malato che verrà celebrata giovedì 11 febbraio, giorno in cui la Chiesa fa memoria liturgica della Madonna di Lourdes."



Quest’anno «il pensiero va in particolare a quanti, in tutto il mondo, patiscono gli effetti della pandemia del coronavirus».

Alle ore 11:00 di giovedì 11 febbraio, dalla Chiesa Santa Maria della Salute dell'Ospedale "F. Miulli" trasmetteremo in diretta la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo S.E. Mons. Giovanni Ricchiuti (in replica alle ore 16:00 – 20:25)



TeleMajg sul 97 Puglia e 884 Basilicata e Calabria oltre che sulla pagina Facebook "Redazione TeleMajg"e su YouTube canale "TeleMajg"