43a Giornata per la Vita

In occasione della 43° Giornata Nazionale per la Vita il Dipartimento Pari Opportunità Famiglia Vita e Valori non Negoziabili – Puglia si associa a quanto auspicato dal Papa e dai vescovi, ovvero che “l’inverno demografico finisca e che fiorisca una nuova primavera di bambini e bambine”.

I dati sui nuovi nati in Italia e nella nostra regione Puglia non erano entusiasmanti già prima della pandemia da Covid-19 la quale, anzi, li ha accentuati. Come dipartimento a tutti i livelli stiamo formulando concrete proposte di legge, emendamenti migliorativi a quelle attuali proprio per fermare il declino che negli ultimi 40 anni non ha registrato alcuna battuta di arresto..

Siamo consapevoli del fatto che l’andamento delle culle vuote può essere invertito colo con coraggiose adeguate e robuste politiche di sostegno alla maternità e alla famiglia. Si invitano le Istituzioni a smettere di arroccarsi su posizioni politiche ed ideologiche sterili ed inutili che non hanno più alcun riscontro con la realtà. Autentiche politiche a favore delle donne sono quelle che consentano loro di introdursi nel mondo del lavoro e nel contempo di assecondare la loro naturale vocazione alla maternità.

Investire sul futuro della nostra regione e nazione, significa puntare sulla Vita e sul capitale umano, solo così ci potrà essere l’avvento di una nuova “Primavera”.

Silvia Serena Perrone

Resp. Dipartimento Pari Opportunità Famiglia Vita e Valori non Negoziabili - Puglia