Covid-19: otto nuovi casi ad Acquaviva

A mezzogiorno campane a festa per il trattato Onu contro il nucleare

Attualità

Iniziativa promossa in tutta Italia da numerose associazioni come “Pax Christi”, presieduta a livello nazionale dal nostro Arcivescovo, Mons. Giovanni Ricchiuti e “Beati i costruttori di Pace” per sottolineare l’entrata in vigore