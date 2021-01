Acquaviva: topo d’appartamento in trasferta. Arrestato pregiudicato barese

Alle prime luci della mattina scorsa, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Acquaviva delle Fonti (BA) hanno tratto in arresto F. C. D. , 42enne di Bari (BA), domiciliato in Modugno (BA), pregiudicato per reati contro il patrimonio, in esecuzione di un’ordinanza di custodia