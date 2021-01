Nomina del Presidente incoming 2021-2022 e 2023-24 del Rotary Club Acquaviva - Gioia

Agricoltura: 2,8 milioni di euro alle aziende pugliesi con il bando Isi-Inail

Sono state pubblicate le istruzioni con la tempistica finale per accedere al bando Isi-Inail Agricoltura 2020. Dal 14 e fino al 25 gennaio sarà possibile prendere parte alla seconda fase secondo le modalità tecniche per l’inoltro della domanda online, come da