Agricoltura: 2,8 milioni di euro alle aziende pugliesi con il bando Isi-Inail

Sono state pubblicate le istruzioni con la tempistica finale per accedere al bando Isi-Inail Agricoltura 2020. Dal 14 e fino al 25 gennaio sarà possibile prendere parte alla seconda fase secondo le modalità tecniche per l’inoltro della domanda online, come da indicazioni Inail. Le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, salvata definitivamente la propria domanda e acquisito il codice identificativo potranno accedere allo sportello informatico e iniziare la procedura di registrazione in vista del definitivo “click day” previsto per il prossimo 28 gennaio. Per la misura sono stanziate risorse pari a 65 milioni di euro, finalizzate ad investimenti nel settore agricolo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il finanziamento in conto capitale va da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 60.000 euro e copre il 40% delle spese ammissibili al netto dell’IVA, valore che per i giovani agricoltori sale sino al 50%.

“L’obiettivo è incentivare le micro e piccole imprese che operano nella produzione primaria dei prodotti agricoli ad acquistare macchinari ed attrezzature di lavoro con soluzioni innovative per abbattere in maniera significativa le emissioni inquinanti e, al contempo, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunio o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali – dichiara la deputata pugliese Francesca Galizia, componente M5S in Commissione Agricoltura alla Camera –. A disposizione delle aziende pugliesi ci sono 2.843.727 euro suddivisi in due assi di finanziamento: uno indirizzato alla generalità delle imprese agricole, per cui sono previsti poco meno di 2 milioni di euro e uno riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria, a cui sono dedicati 870mila euro. Invito le nostre imprese agricole – conclude la deputata Francesca Galizia (M5S) – a non lasciarsi sfuggire questa opportunità per il rinnovo macchinari. Aiutiamo l’ambiente, creiamo innovazione e garantiamo maggiore sicurezza sul lavoro”.