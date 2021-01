"Cuore della Puglia", c'è Acquaviva tra gli auguri di 10 sindaci ai pugliesi nel mondo. Il video

C'è anche Acquaviva delle Fonti nel video che i 10 sindaci di 10 città della Puglia centrale hanno dedicato ai concittadini che vivono nel mondo. Il filmato, realizzato dal documentarista bitonto Lorenzo Scaraggi, mostra le bellezze di Acquaviva, Altamura, Casamassima, Cassano delle Murge, Cellamare, Corato, Gravina, Putignano, Rutigliano e Turi. L'iniziativa fa parte del progetto "Cuore della Puglia", il cui compito è quello di valorizzare le città "baresi" della Puglia centrale attraverso diverse attività di promozione.

Il video è accompagnato da un testo che recita: «Per questo 2021 abbiamo voluto salutare voi pugliesi che siete in tutto il mondo mostrando quanto ci stiamo impegnando per cambiare in meglio le vostre città. Se è vero che la casa è dove abita il nostro cuore, allora sappiate che qui ci sarà sempre una casa pronta ad accogliervi: il "Cuore della Puglia" è la casa del cuore di ogni pugliese che vive lontano, di ogni figlio di questa terra che è andato via per lavoro, per studio o per seguire la propria carriera».

«Buon 2021 da Acquaviva, Altamura, Casamassima, Cassano delle Murge, Cellamare, Corato, Gravina, Putignano, Rutigliano e Turi. La lontananza e il Covid sono solo di passaggio: l'abbraccio di "Cuore della Puglia" vi aspetta a casa».