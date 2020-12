Le azioni a sostegno del commercio locale

In un momento critico per il tessuto economico locale colpito dall'emergenza sanitaria, l'Amministrazione comunale ha voluto lanciare un segnale di apertura e di sostegno verso tutte le attività che da diversi mesi soffrono per le restrizioni messe in campo a livello nazionale per superare questa fase delicata e ritornare alla normalità. E' con grande soddisfazione che illustriamo alla cittadinanza quali sono le misure a sostegno delle attività economiche e produttive locali messe in atto dall'Amministrazione comunale.

In considerazione della grave situazione in cui versa l'economia globale e insieme ad essa quella locale l'Amministrazione comunale di Acquaviva delle fonti ha deciso di stanziare € 200000 ripartite in due parti. Una prima misura è volta ad incentivare l'acquisto di prodotti non alimentari presso gli esercizi commerciali locali attraverso l'emissione di buoni destinati alle famiglie. Per questa misura sono stati destinati € 100000.

Altri € 100000 sono stati stanziati come forma di sostegno diretto alle attività produttive e commerciali, in forma di compensazione della tari. Si tratta, nello specifico, della terza rata tari, esercizio 2020. Ne usufruirà chi avrà pagato le due rate precedenti. Le operazioni di verifica da parte degli uffici comunali si concluderanno entro il 15 marzo 2021. Le categorie coinvolte in questa seconda misura comprendono svariate tipologie commerciali. Il criterio di inclusione delle stesse tiene conto delle difficoltà legate alle restrizioni imposte dalla emergenza sanitaria, con riferimento specifico a quelle attività che ne hanno maggiormente risentito. Bar, ristoranti, edicole, negozi di abbigliamento, pizzerie, ecc. beneficeranno di una riduzione del tributo tari che sarà proporzionata all'entità della tariffa dovuta da ciascuna categoria così come previsto dal decreto Ronchi in materia di rifiuti.

Si calcola che gli aiuti per i singoli esercenti partiranno, in questa maniera, da un minimo di poche centinaia di Euro a qualche migliaia. Questo importante intervento a favore dei commercianti ha visto l'impegno assiduo degli uffici comunali ed è stato reso possibile dal lavoro alacre dell'Assessorato ai tributi, ricoperto dalla dottoressa Caterina Grilli, cui si deve, appunto, il merito di aver individuato una formula che andasse anche ad alleggerire cospicuamente il carico tributario di moltissimi esercizi commerciali. Per questo motivo la lista Nuova Acquaviva esprime con orgoglio e soddisfazione il proprio apprezzamento rispetto al lavoro svolto dall'assessore Grilli e ringrazia il Dirigente del Settore Finaziario Dott. Giovanni Buquicchio per aver accolto favorevolmente questo provvedimento sin dal suo primo giorno presso il Comune di Acquaviva, permettendo all'Amministrazione Comunale di intervenire con tempestività e concretezza. Si approfitta di questa circostanza, inoltre, per sottolineare la centralità delle tematiche indirizzate al sostegno del tessuto economico e produttivo locale, nell'ambito dell'azione politica portata avanti dall'amministrazione Carlucci.

Quelle che potevano sembrare semplici promesse elettorali, sia da parte dell'intera coalizione che della lista Nuova Acquaviva, si sono rivelate alla fine concrete azioni politico-amministrative. Nuova Acquaviva, infatti, attraverso l'impegno in Consiglio Comunale e in Giunta dei suoi rappresentanti, si impegna da sempre per far valere il principio secondo cui il rilancio dell'economia locale non possa prescindere da una armonizzazione del carico tributario con le reali esigenze di una categoria alle prese con continue situazioni emergenziali registratesi negli ultimi anni e culminate con l'emergenza sanitaria.