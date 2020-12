Santo Rosario dalla Diocesi di Altamura - Gravina - Acquaviva: domani alle 21 la diretta su Tv2000

Stringere tra le mani una corona di rose che lega il cielo alla Terra e vivere con fede e devozione l’invocazione della Vergine Maria che accompagna la quotidianità di ciascun fedele.

In occasione della 54° Giornata Mondiale della Pace (in programma il prossimo 1 Gennaio 2021), la Diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti e il movimento cattolico Pax Christi invitano le famiglie e le comunità religiose ad accendere la tv e a riunirsi in preghiera Mercoledì 30 Dicembre alle 21 per la recita del Rosario che verrà trasmessa dal Santuario Maria SS. del Buoncammino di Altamura.

A raccontare in diretta televisiva (e in streaming via Facebook) la contemplazione dei misteri di Cristo con il cuore della Madonna – che sarà presieduta da Mons. Giovanni Ricchiuti, nostro Arcivescovo e presidente nazionale di Pax Christi – ci penseranno le telecamere dell’emittente nazionale Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre e 157 di Sky) e le frequenze della radiostazione ufficiale della CEI, InBlu Radio.

L’imperdibile appuntamento da segnare in agenda si presenta come un momento di riflessione e meditazione sul messaggio di Papa Francesco redatto per la 54° Giornata Mondiale della pace. In tutte le apparizioni la Mamma celeste ci invita infatti a recitare il Santo Rosario come arma potente contro il Male, per ottenere la vera pace. Quella stessa pace che ciascuno di noi è chiamato a vivere «come impegno comune, solidale e partecipativo – scrive il Santo Padre – per proteggere e promuovere la dignità e il bene di tutti e per interessarsi alla compassione, alla riconciliazione, alla guarigione, al rispetto e all’accoglienza».